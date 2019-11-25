Официальный курс: гривня укрепилась к доллару и евро
Понедельник, 25 ноября 2019, 09:00
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 3 копейки, установив его на 25 ноября на уровне 24,16 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,72 (на 22 ноября - 26,83 гривни).
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 1 копейку, установив его на 22 ноября на уровне 24,19 гривни за доллар.
21 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,09 - 24,12 гривни за доллар.
Экономическая правда
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