Налог на Facebook и Youtube: В Раде разрабатывают изменения в Налоговый кодекс

Налоговый комитет Верховной Рады разрабатывает изменения в Налоговый кодекс относительно налогообложения так называемых провайдеров доступа, которые получают прибыль на территории Украины - Facebook, Instagram, YouTube и других.

Об этом в комментарии liga.net рассказал глава комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.

По его словам, о налоге на прибыль пока не идет, только НДС.

Также нардеп показал драфт нового закона "О медиа", который до конца года должен уйти в Раду. Кроме реетрации соцсетей - Google, YouTube, Facebook - с целью дальнейшего их налогообложения, в нем есть норма регистрации онлайн СМИ, работающих в Украине.

В то же время первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук заявил, что у Минкульта есть еще одно дополнение к законопроекту "О медиа".

В министерстве работают над проектом, которым будет предусмотрен определенный мониторинг контента, который выдают, в том числе и онлайн-СМИ.

В частности предусматривается создание должности медийного омбудсмена по вопросам информации, главная цель которого - защита интересов общества.

Напомним:

Депутат "Слуги народа" и екс-глава 1+1 Александр Ткаченко презентовал вместе с Министерством культуры черновик закона о медиа, в нём поднимаются вопросы регистрации и налогообложения СМИ, вопросы независимости редакции от владельца ресурсов и урегулирование блогеров.