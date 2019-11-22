Система электронных платежей будет работать 23/7 уже с апреля — Нацбанк

С апреля 2020 планируется переход системы электронных платежей Национального банка (СЭП) на работу 23 часа в сутки 7 дней в неделю.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Расширенный регламент работы СЭП будет предусматривать доступность системы для проведения межбанковских платежей 23/7 с учетом технологического перерыва в час при переходе на новый банковский день.

Как сообщает Нацбанк, работа СЭП в режиме 23/7 станет первым этапом для перехода СЭП на круглосуточный режим работы.

Для реализации круглосуточной работы СЭП Национальный банк планирует модернизировать некоторые технологические вопросы работы системы.

В частности, технологию включения/выключения участников СЭП, а также установление лимитов для выполнения принудительного/бесспорного списания и ареста средств.

Напомним:



В сентябре в НБУ анонсировали, что система электронных платежей начнет работать в режиме 23/7 с 1 апреля 2020 года, а переход на круглосуточный режим планируется в 2021 году.Также в сентябре заместитель главы НБУ Сергей Холод заявлял, что на первом этапе планиурется не обязывать банки к тому, что они должны работать 23/7.



Экономическая правда