Система электронных платежей будет работать 23/7 уже с апреля — Нацбанк
С апреля 2020 планируется переход системы электронных платежей Национального банка (СЭП) на работу 23 часа в сутки 7 дней в неделю.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Расширенный регламент работы СЭП будет предусматривать доступность системы для проведения межбанковских платежей 23/7 с учетом технологического перерыва в час при переходе на новый банковский день.
Как сообщает Нацбанк, работа СЭП в режиме 23/7 станет первым этапом для перехода СЭП на круглосуточный режим работы.
Для реализации круглосуточной работы СЭП Национальный банк планирует модернизировать некоторые технологические вопросы работы системы.
В частности, технологию включения/выключения участников СЭП, а также установление лимитов для выполнения принудительного/бесспорного списания и ареста средств.
Напомним:
В сентябре в НБУ анонсировали, что система электронных платежей начнет работать в режиме 23/7 с 1 апреля 2020 года, а переход на круглосуточный режим планируется в 2021 году.Также в сентябре заместитель главы НБУ Сергей Холод заявлял, что на первом этапе планиурется не обязывать банки к тому, что они должны работать 23/7.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua