Нацбанк не будет обязывать банки переходить на режим платежей 23/7

Нацбанк хочет оставить вопрос сроков перехода на режим 23/7 на усмотрение самих банков.

Об этом в ходе круглого стола, организованного "Финансовым клубом", заявил заместитель главы НБУ Сергей Холод.

"Планируется на первом этапе не обязывать банки к тому, что они должны работать 23/7. Потому что у кого-то операционный день требует более длительного периода закрытия. И не создавать какие-то некомфортные условия, спешку для банков", - сказал он.

Расширенный регламент работы системы электронных платежей будет предусматривать доступность системы для проведения межбанковских платежей 23 часа в сутки 7 дней в неделю с учетом технологического перерыва на час при переходе на новый день.

"Если диктовать административно, что завтра банки начинают работать 23/7, реально, у десятков банков операционная система не готова к этому режиму", - подчеркнул Холод.

Сейчас СЭП обеспечивает прием межбанковских платежей с 8.30 до 19.00 в рабочие дни и не функционирует в праздничные и выходные дни.

Нацбанк анонсировал переход в 2020 году на банковские платежи 24/7.

Но на первом этапе в СЭП будет внедрен режим 23/7 с учетом технологического перерыва на час при переходе на новый день.