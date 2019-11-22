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В Новый Раздол тоже начали подавать тепло — Кабмин

Пятница, 22 ноября 2019, 09:13

В Новом Роздоле ликвидировали все утечки на магистральном трубопроводе, и уже начали подавать теплоноситель в дома.

Об этом сообщает правительственный портал.

Также Кабмин сообщил о нынешней ситуации в Новояровске, где дали тепло только вчера. 

"В настоящее время в Новояворовске теплоноситель из температурой +45С начал поступать в теплосеть 2-го микрорайона и сейчас происходит заполнение сетей дошкольных и школьных учреждений и внутридомовых систем жилых домов других потребителей. Восстанавливается циркуляция по системам сооружений. Об этом сообщают во Львовской ОГА", - говорится в сообщении правительства.

В Кабмине напоминают, что из-за задержки с подачей тепла, был избран новый председатель Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ.

Напомним, что 21 ноября Кабмин отстранил от исполнения обязанностей руководство Нацагентства по розыску и менеджмента активов из-за допуска срыва отопительного сезона в городах Новояворовск и Новый Раздел Львовской области.

В Новояворовске тепло подали еще 21 ноября утром.

Экономическая правда

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Кабмин тепло

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