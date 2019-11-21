Окружной админсуд обязал Кабмин пересмотреть прожиточный минимум

Окружной админсуд Киева признал противоправными действия Кабмина по установлению прожиточного минимума на 2019 год без научно-общественной экспертизы сформированной потребительской корзины.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Иск против Кабмина подал правозащитник Станислав Батрин.

Отмечается, что суд обязал правительство установить прожиточный минимум в соответствии с положениями законов "О прожиточном минимуме" и "О государственных социальных стандартах и ​​государственных социальных гарантиях".

Кроме этого, суд признал противоправными действия Кабмина по разработке и утверждению законопроекта о госбюджете на 2019 год с нарушением порядка установления прожиточного минимума.

Напомним:

С 1 июля 2019 года прожиточный минимум для трудоспособных лиц поднялся с 1921 до 2007 грн. Согласно принятому госбюджету, в 2020 году прожиточный минимум составит 2123 грн.

Выступая в Верховной Раде перед своим назначением нынешний премьер Алексей Гончарук заявил, что в Украине зарегистрирован "неадекватный прожиточный минимум, за эти средства невозможно выжить ..."

В то же время Кабинет министров "должен осуществить решительные шаги" по приближению размера прожиточного минимума к 4251 гривни.

Министерство социальной политики подготовило законопроект, который отменит привязку показателя прожиточного минимума к зарплатам, штрафам и другим выплатам или платежам.

Экономическая правда