Окружной админсуд обязал Кабмин пересмотреть прожиточный минимум
Окружной админсуд Киева признал противоправными действия Кабмина по установлению прожиточного минимума на 2019 год без научно-общественной экспертизы сформированной потребительской корзины.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Иск против Кабмина подал правозащитник Станислав Батрин.
Отмечается, что суд обязал правительство установить прожиточный минимум в соответствии с положениями законов "О прожиточном минимуме" и "О государственных социальных стандартах и государственных социальных гарантиях".
Кроме этого, суд признал противоправными действия Кабмина по разработке и утверждению законопроекта о госбюджете на 2019 год с нарушением порядка установления прожиточного минимума.
Напомним:
С 1 июля 2019 года прожиточный минимум для трудоспособных лиц поднялся с 1921 до 2007 грн. Согласно принятому госбюджету, в 2020 году прожиточный минимум составит 2123 грн.
Выступая в Верховной Раде перед своим назначением нынешний премьер Алексей Гончарук заявил, что в Украине зарегистрирован "неадекватный прожиточный минимум, за эти средства невозможно выжить ..."
В то же время Кабинет министров "должен осуществить решительные шаги" по приближению размера прожиточного минимума к 4251 гривни.
Министерство социальной политики подготовило законопроект, который отменит привязку показателя прожиточного минимума к зарплатам, штрафам и другим выплатам или платежам.
Экономическая правда
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