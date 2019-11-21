Кабмин хочет ввести электронные доверенности

В правительстве хотят ввести электронные доверенности в дополнение к бумажным и подать соответствующий закон в парламент в ближайшие недели.

Об этом заявил Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в Facebook.

"У нотариусов и так есть е-подпись, они и сейчас могут накладывать его в пару кликов на любые файлы. Надо только изменить пару строк в законах и пидзаконци. Именно этим мы сейчас с Минюстом и Нотариальной палатой и занимаемся", - написал Дубилет.

Министр пояснил как будет работать нововведение.

"Представьте себе, что вы оформляете у нотариуса доверенность. И вот, кроме того, что он вам дает ее на стандартном бумажном бланке, он также вам присылает pdf-файл (по почте, в месенжер, на флешке - не важно) со своей наложенной электронной подписью", - подчеркнул Дубилет.

По словам министра, электронные доверенности удобнее и безопаснее.

"Во-первых, это очень удобно. Представьте, что вам нужно срочно передать доверенность в другой город (или даже просто в другой район). И вместо того, чтобы передавать бумажный бланк по почте или ехать куда-то, вы просто сбрасывает ее, кому нужно, по почте или в мессенжер!

Кроме удобства, есть еще одно важное преимущество. Файлы с е-подписями более безопасны! Ведь часть случаев рейдерства случаются именно из-за поддельные бланки доверенностей", - подчеркнул он.

Дубилет надеется, что правительство сможет подать закон в парламент в ближайшие недели.

По его словам, как только закон будет принят, электронные доверенности должны заработать уже на следующий день.

Также отмечается, что по крайней мере, на первом этапе электронные доверенности будут работать в приложении к бумажным.



Напомним, ранее Дубилет заявлял, что что закрыть больничный лист можно будет без похода в поликлинику.



В октябре сообщалось, что в правительстве написали законопроект и постановление об отмене обязательности трудовых книжек, неделю назад их "пустили в работу".

Экономическая правда