Закрыть больничный можно будет удаленно — Дубилет

Министр Кабинета министром Дмитрий Дубилет заявил, что закрыть больничный лист можно будет без похода в поликлинику.

Об этом он сообщил в интервью ЭП.

"Полностью перевести их (больничные листы - ЭП) в электронную форму пока не получится, но мы сможем сделать электронный учет больничных и за счет этого избавимся от их подделок. Из-за подделок работодатели и государство тратят лишние деньги на выплаты", - сообщил Дубилет.

"Приятный бонус для украинцев будет заключаться в том, что закрыть больничный можно будет удаленно, к врачу для этого не надо будет идти. Ты сможешь позвонить врачу и сказать: "Я выздоровел, закрывайте, я хочу на работу", - подчеркнул Дубилет.

Министр Кабинета министров подчеркивает, что таким образом, больницы смогут избавиться от бланков строгой отчетности, на которых делаются больничные.

"С ними (бланками - ЕП) целая эпопея: с 1990-х годов каждый регион закупает эти бланки и распространяет по больницам

Если мы сделаем электронную систему, можно будет на любом листе А4 все это выписывать, потому что медсправка будет доступна в электронной форме", - заявил Дубилет.

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Экономическая правда