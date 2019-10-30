Закрыть больничный можно будет удаленно — Дубилет
Министр Кабинета министром Дмитрий Дубилет заявил, что закрыть больничный лист можно будет без похода в поликлинику.
Об этом он сообщил в интервью ЭП.
"Полностью перевести их (больничные листы - ЭП) в электронную форму пока не получится, но мы сможем сделать электронный учет больничных и за счет этого избавимся от их подделок. Из-за подделок работодатели и государство тратят лишние деньги на выплаты", - сообщил Дубилет.
"Приятный бонус для украинцев будет заключаться в том, что закрыть больничный можно будет удаленно, к врачу для этого не надо будет идти. Ты сможешь позвонить врачу и сказать: "Я выздоровел, закрывайте, я хочу на работу", - подчеркнул Дубилет.
Министр Кабинета министров подчеркивает, что таким образом, больницы смогут избавиться от бланков строгой отчетности, на которых делаются больничные.
"С ними (бланками - ЕП) целая эпопея: с 1990-х годов каждый регион закупает эти бланки и распространяет по больницам
Если мы сделаем электронную систему, можно будет на любом листе А4 все это выписывать, потому что медсправка будет доступна в электронной форме", - заявил Дубилет.
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Экономическая правда
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