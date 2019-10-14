Метро на Троещину смогут построить через 3-5 лет — Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что линию метро на Троещину удастся построить через 3-5 лет при условии финансирования.

Об этом он сказал в эфире 112 канала.

"Что касается метро на Троещину - не буду манипулировать, ни в коем случае не буду что-то обещать, если будет финансирование - это вопрос 3-5 лет", - подчеркнул Кличко.

По его словам, до конца следующего года планируется запуск автосообщение между левым и правым берегом.

Кличко также заявил, что в Киеве 75 мостов находятся в предаварийном состоянии, 3 - в аварийном, в частности - мост Метро и мост Патона.

"Как я могу закрыть мост Метро, ​​как я могу закрыть мост Патона, который в аварийном состоянии? Действительно, там затруднено движение, но мы должны сделать, чтобы они не рухнули.

Десятками лет не вкладывались деньги в инфраструктуру, и мы сейчас все силы бросили на то, чтобы эти мосты дальше продолжали выполнять свою функцию. До конца следующего месяца пролив возле Гидропарка будет уже полностью открыт - работы идут и днем, и ночью. Работы идут еще и под мостом", - добавил он.

Напомним:

В октябре 2018 года Кличко подписал распоряжение об осуществлении строительства линии метрополитена до жилого массива Выгуровщина-Троещина в период 2018-2025 годов.

Согласно документу, заказчиком работ является коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" (кроме участка от дамбы Русановских садов до станции метро "Радужная" (Радужный массив).

"Осуществить в 2018-2025 годах строительство Подольско-Выгуровской линии Киевского метрополитена от кольцевой дороги до жилого массива Выгуровщина-Троещина с двумя электродепо", - говорится в распоряжении.