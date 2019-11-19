Apple запретил 181 мобильное приложение, поощряющее вейпинг

Компания Apple запретила 181 мобильное приложение App Store, поощряющее вейпинг, - удалению подлежат приложения, которые контролируют температуру и подсветку вейпов, соцсети и игры, связанные с вейпингом.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья в Facebook.

Ранее Центр по контролю и профилактике заболеваний США сообщил о смерти по меньшей мере 42 человек из-за болезней легких, вызванных электронным сигаретами.

"В целом зафиксировано 2172 случая заболеваний от вейпинга в США. На прошлой неделе сообщалось о смерти 18-летнего бельгийца от болезни легких, вызванной вейпингом", - говорится в сообщении.

В июне Apple запретила приложения, которые рекламируют электронные сигареты.

В Украине, по данным Глобального опроса молодежи относительно употребления табака за 2017 год, почти каждый второй украинский подросток имеет опыт употребления электронных сигарет, а 18% лиц в возрасте от 13 до 15 лет являются постоянными пользователями.

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Экономическая правда