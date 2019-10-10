А что там с "вэйпами": Как в Украине планируют регулировать рынок электронных сигарет

Многие страны уже ограничили использование электронных сигарет. Как на это реагируют украинские законодатели, и что об этом думают производители. (укр)

"Що нам відомо? На 1 жовтня 2019 року зафіксовано понад 1 080 випадків легеневих захворювань. 18 випадків — летальні. Усі пацієнти тривалий час вживали електронні сигарети або вейпи. Понад 70% пацієнтів — чоловіки. 80% пацієнтів — віком до 35 років, 16% з яких молодь до 18 років.

Що нам невідомо? Який з інгредієнтів призвів до всіх захворювань. Чи мали користувачі інформацією про склад е-сигарет або рідин для куріння?".

Це одне з останніх тривожних повідомлень Центру з контролю та профілактики захворювань США. На фоні новин про летальні випадки серед курців вейпів штати Каліфорнія, Мічиган, Масачусетс та Нью-Йорк заборонили електронні сигарети з добавками та ароматизаторами.

Відтоді як у квітні 2019 року Управління з контролю якості харчових продуктів і ліків США почало розслідування захворювань, пов'язаних з курінням електронних сигарет, вартість компанії Juul (на неї припадає понад 80% продажів електронних сигарет з ароматичними добавками в США. — ЕП) зменшилась на третину.

На тлі скандалу свою посаду залишив генеральний директор компанії Кевін Бернс.

Ситуація у США спричинила ланцюгову реакцію у світі. Норвегія, Канада, Індія, Австралія, Таїланд та інші країни обмежили використання електронних сигарет.

В Україні ця хвиля може призвести до запровадження правил регулювання ринку. Перші спроби вже зроблені: депутати внесли кілька ініціатив у парламент щодо визначення е-сигарет, обмеження їх вживання та оподаткування.

Головне в цьому процесі — правильна послідовність. Є ризик, що оподатковування цієї продукції почнеться раніше, ніж її узаконення.

Глобальний тренд

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), у світі нараховується 1,1 млрд курців і до 2025 року ця цифра не зазнає значних змін.

Зате може змінитися палітра курців. Альтернативні тютюнові вироби, вейпи та ТВЕНи (тютюнові вироби електричного нагрівання. — ЕП), набувають все більшої популярності. Так, якщо у 2011 році у світі було 7 мільйонів курців е-сигарет, то у 2018 році — уже 41 мільйон. Глобальна картина така.

Як представлені у світі альтернативні тютюнові вироби

(Такі продукти компанії-виробники називають "продуктами зі зниженим ризиком" - RRP - Reduced Risk Products)

джерело: JTI

В Україні найбільш поширений такй продукт — це IQOS. "Філіп Морріс" вивела його на ринок у 2016 році. Через два роки British American Tobacco презентувала продукт glo. Продукти інших табачних гігантів — JTI та Imperial Brands — не представлені в Україні.

Загалом країни по-різному оподатковують та регулюютья е-сигарети. У більшості держав акцизу нема.

Як оподатковують е-сигарети у світі

У більшости країн (зелений кольор) акциз відсутній. Блакитний колір — в цих країнах e-cигарети виділені в окрему категорію. Синій колір — країни ЄС, в яких e-cигарети виділені в окремі категоріх за законодавством Євросоюзу. Жовтий колір — оподаткування в США.

Відповідно європейського законодавства, електронні сигарети не належать до категорії тютюнових виробів, оскільки не містять тютюну і не призначені для його споживання. Оподатковується обсяг рідини залежно від вмісту нікотину.

Оподаткування е-сигарет в ЄС. Більшість країн використовують окремий підхід до оподаткування об'єму рідин. В Латвії діє "посилений" підхід, який враховує вміст нікотину.

Робота у форматі "без податків і регулювання" має свої плюси і мінуси. З одного боку, це вигідно, адже дозволяє продавати продукт, який нічим і ніким не контролюється. З іншого боку, правила гри відсутні, а це також може бути "мінусом" для бызнесу.

У розмові з ЕП представники тютюнових компаній стверджують, що вони не проти нових податків і регуляторних правил. Головне — якими вони будуть.

"JTI Україна" не проти акцизного податку на електронні сигарети, але запровадження акцизного податку без регулювання галузі передчасне", — каже директор з корпоративних питань та комунікацій компанії Гінтаутас Діргела.

За її словами, якщо буде відповідне регулювання, то акциз повинен запроваджуватися на об'єм рідини для електронних сигарет, причому як на нікотинову, так і на безнікотинову рідину. Інакше виникнуть труднощі в адмініструванні та, як наслідок, мінімізація сплати податку, додає менеджер.

Оподаткування е-сигарет в країнах Азії, Африки та інших країнах Європи.

Правила маркування е-сигарет в ЄС Обмеження максимального об'єму для заправних контейнерів — 10 мл, для одноразових картриджів — 2 мл, обмеження вмісту нікотину в них — 20 мг/мл. Основні вимоги до якості: у виробництві рідини, яка містить нікотин, використовуються лише інгредієнти високого ступеня чистоти, які не загрожують здоров'ю людини, перебуваючи у нагрітому чи ненагрітому станах. Виробник зобов'язаний надати інструкцію з використання та зберігання виробу, у тому числі зауваження, що такий виріб не рекомендований для молоді та осіб, які не курять, інформацію про протипоказання, перелік усіх інгредієнтів. Попередження про шкоду для здоров'я повинне займати 30% площі упаковки. Рідини з вітамінами, кофеїном, таурином, кольоровими добавками заборонені.

З тютюновими виробами для електричного нагрівання (ТВЕНами) ситуація схожа: у світі вони є не всюди, а там, де є, — регулюються по-різному.

При оподаткуванні ТВЕНів країни використувують чинне законодавство, так і створюють окреме законодаство. Кольорові позначення: Блакитний — нова категорія, синій — нова категорія в країнах ЄС, фіолетовий — діє окреме законодавство, зелений — відсутній продукт/відсутне оподаткування

Директива ЄС не встановлює загальних правил оподаткування тютюну, що споживається шляхом нагрівання, а також вимог щодо ставок акцизного податку на цю продукцію.

Утім у всіх країнах ЄС, роз'яснює директор із зовнішніх зв'язків ПрАТ "Філіп Морріс Україна" Наталія Бондаренко, тютюн для нагрівання класифіковано у товарній позиції "промислово оброблений тютюн".

Через це у державах ЄС механізм оподаткування тютюну для нагрівання і розміри акцизного податку залежать від ставок для такої продукції.

Більшість країн ЄС класифікують ТВЕНи як окреми категорію продуктів. База оподаткування у ЄС — вага тютюну.

Питання структури і ставок акцизного податку обговорюється в ході підготовки нової редакції директиви.

"Європейські експерти рекомендують оподатковувати цю категорію тютюнових виробів за специфічними ставками, що визначаються на одиницю ваги", — розповідають у "Філіп Морріс Україна".

Оподаткування ТВЕНів в країнах Азії та країнах Європи, які не входять до ЄС.

Поки не з'явилася нова редакція директиви, Єврокомісія радила країнам ЄС оподатковувати такі вироби за тими ж ставками, що і промислово оброблений тютюн. "У середньому в країнах ЄС ставка акцизного податку на ТВЕН на 64% нижча від ставки акцизного податку на сигарети", — стверджує Бондаренко.

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Що не так з Україною

Основна відмінність України від ЄС у тому, що держави Євросоюзу спершу відповіли на питання "Що таке е-сигарети та ТВЕНи", а потім — на питання "Як їх оподатковувати і регулювати".

Україна робить усе навпаки: пропонує оподатковувати продукцію, яка ще не регулюється законом.

У рекомендованому до ухвалення в першому читанні законопроекті депутати виокремлюють товарний код ТВЕН і пропонують оподатковувати його за ставкою 3 019,85 грн за тис штук.

Водночас, у Податковому кодексі прописаний план зростання акцизних ставок на тютюнові вироби до 2025 року, і запропоновані депутатами ставки в рази вищі від запланованих ставок на будь-який з років.

Як будуть підвищуватись акцизи, Податковий кодекс

Вид товару Одиниця виміру З 1 січня 2019 З 1 липня 2019 З 1 січня 2020 з 1 січня 2021 з 1 січня 2022 з 1 січня 2023 з 1 січня 2024 Тютюнова сировина грн/кг 871,4 949,8 1139,8 1367,7 1641,3 1969,5 2363,4 Сигари та сигарили грн/кг 871,4 949,8 1139,8 1367,1 1641,3 1969,5 2363,4 Сигарети без фільтра грн/тис шт 693,6 756 907,2 1088,6 1306,4 1567,6 1881,2 Сигарети з фільтром грн/тис шт 693,6 756 907,2 1088,6 1306,4 1567,6 1881,2 Тютюн і його замінники грн/кг 871,4 949,8 1139,8 1367,7 1641,3 1969,5 2363,4

У Мінфіні стверджують, що із запропонованим депутатами сценарієм згодні.

"Вважаємо цей крок доцільним, оскільки зараз такі вироби оподатковуються як тютюн, а не як цигарки, хоча насправді є цигарками. Низка країн ЄС вже запровадила оподаткування акцизним податком Iqos на рівні цигарок, інші країни обговорюють цей крок", — повідомила прес-служба міністерства.

Тютюнові компанії з підходом держави не згодні і наполягають, що ТВЕНи та e-cигарети — не звичайні сигарети і оподатковуватися вони повинні інакше.

"Електронні сигарети та вейп-продукція не належать до категорії тютюнових продуктів, оскільки рідини для таких пристроїв не містять тютюну. Вони можуть мати або не мати у своєму складі нікотину, але це принципово інша категорія продуктів", — вважає директор департаменту корпоративних та юридичних питань "Імперіал тобако юкрейн" Юлія Завалішина.

Саме тому, на її думку, підхід до оподаткування такої продукції повинен бути принципово іншим, ніж застосування акцизного податку на тютюнові вироби.

"За нашою оцінкою, ставка податку на перший рік запровадження повинна бути мінімальною, тому що високий рівень оподаткування сприятиме формуванню тіньового ринку електронних сигарет", — стверджує Діргела.

Крім того, наголошує він, це інноваційний продукт, якому потрібен час на формування ринку.

"Новий акциз можна запровадити з 2021 року, оскільки відповідно до принципу стабільності, передбаченого в Податковому кодексі, зміни до будь-яких елементів податків і зборів не можуть вноситися пізніше, ніж за шість місяців до нового бюджетного періоду", — зауважує Діргела.

На думку Бондаренко, варто дослухатися до досвіду Великої Британії, де вже два роки застосовується диференційований підхід до продукції з нікотином. Найбільше податкове навантаження там застосовується до сигарет, а інші види продукції з вмістом нікотину мають значно менше податкове навантаження.

Що далі

Разом з ініціативами про оподаткування альтернативних тютюнових виробів в парламенті з'явилися законопроекти, які визначають їх регулювання і вживання.

Так, законопроекти депутатів Дмитра Чорного, а також Владлена Неклюдова та В'ячеслава Медяника визначають, що таке електронні сигарети та заправні контейнери, підвищують штрафи за їх випуск з порушенням закону.

Жоден з них ще не ухвалений. Законопроект, який запроваджує оподаткування цих продуктів, повинен був розглядатися 4 жовтня, однак його відклали.

Ситуація поки що ніяк не змінюється. Що є наразі?

Бажаючи отримати більше надходжень в бюджет, уряд підвищує податкове навантаження на тютюнові вироби. Проте, це не завжди може дати результат.

Замість отримання запланованих доходів країна отримує зростання тіньового сегменту. За останні три роки він зріс у сім разів.

Динаміка нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні. За останні трі роки тіньовий сегмент збільшився у 7 разів.

За даними TNS Kantar, у першому півріччі 2019 року частка нелегальної продукції становила 8,4%, а втрати державного бюджету у 2019 році оцінюються 4,6 млрд грн.

Яким шляхом піде уряд при регулюванні е-сигарет і які від цього будуть наслідки, стане відомо до кінця 2019 року.