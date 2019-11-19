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Минфин снизил ставки по госдолгу ниже 14% годовых

Вторник, 19 ноября 2019, 17:41

Министерство финансов снизило средневзвешенную ставку по 1-летним ОВГЗ до 13,46%, а по 2-летним ОВГЗ до 13,5%.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Отмечается, что по итогам аукциона 19 ноября привлекли 1,32 млрд грн.

В общем, Минфин предложил инвесторам государственные облигации со сроком обращения 3 месяца, 1 год и 2 года. Наибольшим спросом пользовались 1-летние и 2-летние бумаги.

Средневзвешенные ставки доходности по итогам аукциона составили:
• по 3-месячным ОВГЗ - 13,95% (снижение на 40 базисных пунктов)
• по 1-летним ОВГЗ - 13,46% (снижение на 28 б.п.)
• по 2-летним ОВГЗ - 13,5% (снижение на 114 б.п.)

Напомним:

На аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа 12 ноября Министерство финансов привлекло в бюджет 10,9 млрд грн.

Экономическая правда

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ОВГЗ Минфин

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Экономическая правда
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