Аэропорт "Борисполь" занял второе место в Европе по динамике роста пассажиропотока

Аэропорт "Борисполь" по итогам 3 квартала и сентября 2019 года занял 2 место в рейтинге Международного совета аэропортов ACI Europe по динамике прироста пассажиропотока среди аэропортов на 10-25 миллионов пассажиров в год.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что "Борисполь" показал рост пассажиропотока на 27,6% в сентябре и на 25,8% в третьем квартале. В рейтинге он уступил только аэропорту Милана (+33,5% и +26,2% соответственно).

В топ-5 рейтинга по динамике роста пассажиропотока среди аэропортов не менее 5 млн пассажиров в год попал аэропорт "Харьков".

В сентябре (+ 66,3%) он уступил только аэропорту Марибора (+ 92%), в третьем квартале (+42,1%) - аэропортам Тыргу ​​Муреш (+ 13,5%), Охрида (+53,8%) и Турку (+52%).

Напмоним:

Антимонопольный комитет начал рассмотрение дела об антиконкурентных действиях Мининфраструктуры из-за установления в аэропорту "Борисполь" платы за услуги по аэронавигационного обслуживания полетов самолетов вдвое ниже, чем в других аэропортах.