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Гончарук пообещал зарубежным инвесторам защиту в случае проблем с госорганами

Вторник, 19 ноября 2019, 12:07

Премьер-министр Алексей Гончарук призвал иностранных инвесторов обращаться в Комиссию по защите прав бизнеса при Кабинете министров при возникновении проблем с государственными органами.

Об этом премьер заявил в ходе Украино-чешского бизнес-форума во вторник, сообщает Интерфакс-Украина.

"Понимая масштаб вызовов, мы в офисе Кабинета министров создали специальный орган для работы с инвесторами. 

Поэтому если у вас возникнут какие-либо проблемы или неудобства в работе с органами государственной власти, у вас есть такой инструмент", - сказал Гончарук.

В то же время премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш отметил, необходимость возобновления деятельности межведомственной комиссии между странами.

В ходе форума ряд чешских и украинских компаний в присутствии обоих премьеров подписали соглашения и меморандумы о сотрудничестве.

Напомним

Кабинет министров на заседании 16 октября создал комиссию по вопросам защиты бизнеса - этот орган будет проводить анализ состояния дел и причин возникновения проблем у бизнеса в процессе реализации государственной политики.

Комиссию возглавил сам Гончарук, вместе с ним в состав комиссии вошли 10 человек.

Экономическая правда

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