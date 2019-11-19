Гончарук пообещал зарубежным инвесторам защиту в случае проблем с госорганами
Премьер-министр Алексей Гончарук призвал иностранных инвесторов обращаться в Комиссию по защите прав бизнеса при Кабинете министров при возникновении проблем с государственными органами.
Об этом премьер заявил в ходе Украино-чешского бизнес-форума во вторник, сообщает Интерфакс-Украина.
"Понимая масштаб вызовов, мы в офисе Кабинета министров создали специальный орган для работы с инвесторами.
Поэтому если у вас возникнут какие-либо проблемы или неудобства в работе с органами государственной власти, у вас есть такой инструмент", - сказал Гончарук.
В то же время премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш отметил, необходимость возобновления деятельности межведомственной комиссии между странами.
В ходе форума ряд чешских и украинских компаний в присутствии обоих премьеров подписали соглашения и меморандумы о сотрудничестве.
Напомним:
Кабинет министров на заседании 16 октября создал комиссию по вопросам защиты бизнеса - этот орган будет проводить анализ состояния дел и причин возникновения проблем у бизнеса в процессе реализации государственной политики.
Комиссию возглавил сам Гончарук, вместе с ним в состав комиссии вошли 10 человек.
Экономическая правда
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