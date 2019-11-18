В Кабмине изучают возможное повышение лимитов для ФОПов

В Кабинете министров изучают вопрос повышения лимитов максимально возможного годового дохода, который может иметь физическое лицо-предприниматель.

Об этом заявил заместитель главы Минэкономики Дмитрий Романович на встрече с представителями общественных организаций.

"Сейчас мы изучаем вопрос повышения лимитов для ФЛП, либерализацию штрафных санкций, связанных с использованием РРО, введение моратория на проведение проверок.

Кроме того, Министерство финансов готовит разъяснения по бухгалтерскому и товарному учету, а также ряду других вопросов. Все это будет обсуждаться на ближайших заседаниях Координационного Совета по вопросам развития микропредпринимательства и малого предпринимательства", - рассказал Дмитрий Романович.

"Сегодняшняя встреча - это важный шаг к конструктивному диалогу между властью и предпринимателями. Если мы объединимся, будем доверять друг другу, то совместно выработаем наиболее эффективную модель для ведения бизнеса в Украине.

А также предложим изменения в законодательство, которые будут выгодны для всех: и для государства, и для предпринимателей", - заявил министр Тимофей Милованов.

По его словам, одна из приоритетных задач правительства - максимальное содействие украинцам в открытии собственного дела, а также помощь представителям микробизнеса в расширении своей деятельности.

Напомним:

74% украинцев поддерживают новые законы о кассовых аппаратах, которые обязывают даже малые предприятия и ФЛП выдавать фискальные чеки покупателям.

Президент Владимир Зеленский подписал законы, обязывающие ФЛП использовать кассовые аппараты и дают возможность получить кэшбек с покупки в случае несоответствия чека.

По новому закону ФЛП 2, 3 и 4 группы обязуются использовать регистраторы расчетных операций (иными словами кассовые аппараты - ЕП), в том числе в виде приложений на смартфон или компьютер.



Налоговая служба бесплатно предоставит бизнесу программный РРО, который называется "E-Receipt" (е-Чек - электронный чек). Скачать и протестировать приложение можно с веб-страницы налоговой. Также можно создать собственную программу и внести ее в реестр налоговой.



Программное приложение не освобождает предпринимателя от отчетности. Бизнес обязуется в конце каждого рабочего дня формировать Z-отчет утвержденый Нацбанком. Данный отчет также можно будет создать с помощью программного РРО.



Вместе с новым РРО вводится электронный чек, который можно будет выдавать вместо бумажного. Клиент может получить чек в свой мессенджер, или отсканировать QR-код с устройства продавца-предпринимателя.



Если предприниматель выдал покупателю полностью или частично не фискализированный чек хотя бы на один товар, дороже 850 грн, покупатель может написать жалобу в налоговую и получить "кэшбек" в размере 150% от стоимости товара.

Часть этого штрафа получает сам покупатель, а другую часть - государство.



Если чек не был выдан вообще - предприниматель получает штраф 850 грн за первое нарушение, и не менее 1700 грн за следующее.



Кроме того, с 1 января 2021 повышается с 1,5 млн грн до 2,5 млн грн максимальный порог годового дохода физического лица - предпринимателя на упрощенной системе налогообложения, который может относиться ко II группе плательщиков единого налога.



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Экономическая правда