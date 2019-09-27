В Украине хотят легализировать криптовалюту

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров планирует легализировать криптовалюту.

Об этом на презентации бренда государства в смартфоне сообщил Александр Борняков, который будет назначен одним из заместителей министра, передает Liga.tech.

Он подчеркнул, что криптовалюты сейчас в Украине не запрещены, но и официального статуса у них нет. Поэтому, чтобы обезопасить, например, бизнес от обысков этот статус появится в государстве.

Легализация стала одним из пунктов плана Минцифры. "Люди, которые занимаются этим (криптовалютой - ред.) должны выйти из "серой зоны" и начать платить налоги", - сообщается на презентации.

Отмечается, что это нужно определить для того, чтобы "заработал майнинг" и в перспективе государство могло "заработать с трейдеров криптовалюты".

Главная цель легализации - перевод реестров на блокчейн. "Они (реестры - ред.) должны быть защищены и определенны (с помощью блокчейна - ред.)", - говорят на презентации.

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