Курс валют: доллар падает, евро растет

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 2 копейки, установив его на 18 ноября на уровне 24,22 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,72 (на 14 ноября - 26,66 гривни).



Напомним:



15 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,19 - 24,23 гривни за доллар.

15 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,13 - 24,16 гривни за доллар.

Экономическая правда