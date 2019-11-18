Курс валют: доллар падает, евро растет
Понедельник, 18 ноября 2019, 09:00
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 2 копейки, установив его на 18 ноября на уровне 24,22 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,72 (на 14 ноября - 26,66 гривни).
Напомним:
15 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,19 - 24,23 гривни за доллар.
15 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,13 - 24,16 гривни за доллар.
Экономическая правда
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