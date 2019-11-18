Все разделы
Укр / Рус

Курс валют: доллар падает, евро растет

Понедельник, 18 ноября 2019, 09:00

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 2 копейки, установив его на 18 ноября на уровне 24,22 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,72 (на 14 ноября - 26,66 гривни).

Напомним:

15 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,19 - 24,23 гривни за доллар.

15 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,13 - 24,16 гривни за доллар.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Материалы по теме
Закрытие межбанка: гривня немного укрепилась 15 ноября 2019, 18:06
Гривня укрепилась на закрытии межбанка 14 ноября 2019, 17:07
Гривня продолжает стремительно укрепляться 14 ноября 2019, 09:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!