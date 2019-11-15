Официальный курс: гривня снова усилила позиции
Пятница, 15 ноября 2019, 09:00
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 8 копеек, установив его на 15 ноября на уровне 24,24 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,66 (на 14 ноября - 26,76 гривни).
Напомним:
14 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,30 - 24,32 гривни за доллар.
14 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,22 - 24,25 гривни за доллар.
Экономическая правда
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