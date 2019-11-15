Энергосообщество выступило против "правок Тимошенко" в закон об отделении "трубы"

Энергетическое сообщество предупреждает, что изменение некоторых положений Закона об анбандлинге "Нафтогаза" приведет к несоответствию Директивы ЕС и Закону о рынке газа.

Об этом говорится в письме директора секретариата Энергетического сообщества Януша Копача в адрес спикера парламента Дмитрия Разумкова, которое есть в распоряжении ЭП.

"Мы с глубокой обеспокоенностью отмечаем, что положения законодательства изменяются таким образом, что анбандлинг и сертификация по модели независимого оператора ГТС становится все менее вероятным", — говорится в письме.

"В частности, мы хотели бы сообщить вам, что добавление терминов "включая инвестиции" и "уполномоченным министерством" в измененную статью 89 нарушает европейское законодательство, поскольку это дает владельцу системы передачи право вмешиваться в инвестиционные решения системного оператора, что строго запрещено по модели независимого оператора ГТС", — заявил Копач.

"Мы также повторяем наши прежние опасения, что без изменений в Закон о Кабинете министров, принятых первоначальным Законом, анбандлинг и сертификация в соответствии с требованиями Директивы ЕС и Закона о рынке газа будут практически невозможными", — резюмировали в Энергосообществе.

Отметим, что "технические" правки, о которых упоминается в письме, внесла фракция Батькивщина. Верховная Рада должна рассмотреть их 15 ноября.

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Экономическая правда