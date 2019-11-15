Госгеокадастр устроил монополию одного самолета на аэрофотосъемку
ГП Госгеокадастра "Украинское государственное аэрогеодезическое предприятие" 12 ноября заключило соглашение с компанией "Аэрогеодезычни технологии" об аренде самолета на 17,92 миллиона гривень.
Об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на данные "Прозорро".
Сообщается, что на ноябрь-декабрь для аэрофотосъемки оборудованием заказчика арендовали самолет Л-410УВП №820924 UR-MAG.
Объем заказа составляет 256 летных часов по 70 тыс грн.
Закупку провели без открытых торгов по переговорной процедуре со ссылкой на отсутствие конкуренции.
Как уже писали "Наші гроші", в ноябре 2018 "УкрДАГП" через открытые торги заказал систему лазерного сканирования поверхности Земли LiDAR Leica TerrainMapper LN за 65,88 млн грн.
Именно под этот комплекс и подбирали самолет для аренды. В протоколе нынешней закупки сказано, что самолет должен иметь точку стабильного подключения к бортовой системе электропитания напряжением 28В/50А и два сертифицированные производителем фотолюками: один - ориентировочно 670х750 мм и второй - не менее 714х620 мм.
Секретарь тендерного комитета, заместитель директора Анатолий Джос заявил, что указанным требованиям соответствует только самолет Л-410УВП. Поэтому госпредприятие пригласило на переговоры компании "Аэрогеодезычни технологии", которая имеет такой самолет.
В Государственном реестре гражданских воздушных судов есть девять самолетов этой модели, включая арендованным. Неизвестно, соответствуют требованиям остальные восемь самолетов. Если нет, то "Аэрогеодезычни технологии" стали монополистом на таких подрядах "УкрДАГП".
Созданную в апреле 2019 винницкую фирму "Аэрогеодезычни технологии" записано на директора Анну Дядикову из Винницы. Ранее она руководила винницким ООО "Бургас" винничанина Сергея Билозарецького, директором которого сейчас Алексей Заика.
В августе "Аэрогеодезычни технологии" получили регистрационное удостоверение на упомянутый самолет Л-410УВП 1982 изготовления.
Ранее он принадлежал авиакомпании "Авиаэкспресс", до того - авиакомпании "Магеллан", а до этого - двум немецким авиакомпаниям.
Напомним, 14 ноября Верховная Рада предварительно вернула в управление местным общинам государственные земли за пределами населенных пунктов, а также запустила ликвидацию Госгеокадастра.
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