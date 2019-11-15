МХП создает группу компаний для диджитализации бизнеса

Агроиндустриальный холдинг МХП создает группу компаний для трансформации и диджитализации бизнеса.

Об этом заявил председатель правления холдинга Юрий Косюк, сообщает пресс-служба компании.

"Основная задача – трансформация бизнеса по разным направлениям благодаря привлечению стартапов и внедрению цифровых технологий. Одной из первых компаний, которая начнет трансформацию бизнеса МХП, станет MHP Digital", - пояснил Косюк.

Также Косюк предположил, что в будущем МХП будет работать по модели венчурного фонда, ориентируясь на практическое внедрение технических новинок.

"Риск не в том, чтобы пробовать новое, риск как раз в том, что все может остаться без изменений. Я убежден, что благодаря цифровым технологиям Украина сможет совершить скачок от аграрной страны к постиндустриальной, и бизнес должен начать трансформацию уже сейчас. И то, что государство определило приоритетом диджитализацию, – абсолютно правильное решение".

Напомним: недавно Антимонопольный комитет не обнаружил обоснованных причин для повышения цен на курятину производства группы "МХП" в июле-августе 2017 года, поэтому открыл против группы еще одно дело по признакам злоупотребления монопольным положением на рынке.



Экономическая правда