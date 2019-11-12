АМКУ открыл еще одно дело против группы Косюка

Антимонопольный комитет не обнаружил обоснованных причин для повышения цен на курятину производства группы "МХП" в июле-августе 2017 года, поэтому открыл против группы еще одно дело по признакам злоупотребления монопольным положением на рынке.

Об этом сообщает АМКУ.

При этом Комитет зафиксировал факторы, которые могут указывать на неэффективное функционирование рынка, а именно - введение ограничительной политики в отношении дистрибьюторов, субдистрибуторов и партнеров.

Учитывая это, комитет в июне 2019 года начал рассмотрение дела по МХП о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции.

Кроме этого, АМКУ оценил рынок первичной реализации куриного мяса, как высококонцентрированный.

"Самым и мощным участником рынка является Группа "МХП" (Мироновский хлебопродукт), которая имеет структурные признаки монопольного (доминирующего) положения с частицами 55% в 2016 году, 46% в 2017 году и 45% в 2018 году", - говорится в сообщении.

Напомним:

В июне Антимонопольный комитет начал расследование действий группы "МХП" Юрия Косюка на рынке курятины по признакам злоупотребления монопольным положением.

Экономическая правда