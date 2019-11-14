Курс валют на 14 листопада: межбанк, наличный и "черный" рынки

14 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,30 - 24,32 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,23 - 24,26 гривни;

Евро - 26,67 - 26,70 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,20 - 24,45 гривни. Евро покупают по 26,55 гривни, продают по 26,97 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 24,30 - 24,38 гривни, евро - 26,80 - 26,92 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 14 копеек, установив его на 14 ноября на уровне 24,32 гривни за доллар

13 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,30 - 24,32 гривни за доллар.

13 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,41 - 24,44 гривни за доллар.

Экономическая правда