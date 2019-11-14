"Новая почта" в 2020 году откроет более тысячи отделений

Компания Новая Почта в 2020 году планирует открыть терминалы с функцией автоматической обработки посылок в Харькове и Днепре.

Об этом заявил директор компании Александр Бульба, передает НВ Бизнес.

"Сумма инвестиций в каждый из таких объектов составляет около 10 млн евро", - отметил он.

По его словам, "Новая почта" также планирует открыть вторую очередь киевского терминала, которая позволит увеличить его мощность в 3-4 раза и обрабатывать до 14 тысяч посылок в час.

Кроме этого, компания планирует открыть более тысячи отделений. Сумму инвестиций Бульба не озвучил, но добавил, что отделения будут открываться в населенных пунктах с числом жителей менее 2 тыс человек.

Сейчас "Новая Почта" управляет сетью из около 5,7 тыс отделений.

Напомним:

Группа компаний "Новая Почта" стала партнером украинской онлайн-ритейлера Rozetka для доставки в Молдову.