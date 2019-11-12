"Новая Почта" начала доставлять товары из Rozetka в Молдову

Группа компаний "Новая Почта" стала партнером украинской онлайн-ритейлера Rozetka для доставки в Молдову.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании.

"В сентябре 2019 году в тестовом режиме была запущена молдавский сайт интернет-магазина Rozetka, через который жители могут покупать товары и заказывать их доставку на дом. Доставку за рубежом осуществляет Nova Poshta Moldova", - говорится в сообщении.

Сейчас через интернет-магазин можно заказать товары стоимостью до 300 евро (минимальный беспошлинный лимит ввоза в Молдову). Там представлено около 570 тыс. Товаров различных категорий, в том числе электротехника, бытовая техника, одежда, обувь и другие.

Клиентам доступна оплата через сайт банковской карточкой, доставка осуществляется адресно в любую точку страны.

В "Новой почте" отметили, поскольку товар доставляют со складов в Киеве, стоимость стартует от 156 леев (8 евро), сроки международной доставки - от трех рабочих дней.

Как сообщалось, Nova Poshta Moldova и Nova Poshta Georgia, входящих в группу компаний "Новая Почта", в первом полугодии 2019 увеличили количество обработанных отправлений и сократили сроки доставки.