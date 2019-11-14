Мессенджеры в Украине: Viber снова первый, Telegram растет

Самыми популярными мессенджерами для украинцев использующих Android остались Viber и Facebook Messenger, Telegram идет на третьем месте и показывает наибольший рост популярности.

На платформе Android, за год мессенджер основателя ВКонтакте Павла Дурова попал в ТОП-10 наиболее используемых приложений с долей 40%.

Иными словами, в сентябре 2019 года 40% пользователей Android-устройств в Украине ежедневно использовали Telegram.

На первом месте, как и год назад находится Viber с среднесуточной долей 87%.

Facebook Messenger занимает третье место с долей 48%.

WhatsApp в сентябре 2019 попал в ТОП-10 с долей 31%. Skype постепенно теряет позиции и по состоянию на сентябрь имел долю в 21%.

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Экономическая правда