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Парламент призначив Шапрана новим членом Ради Нацбанку

Вівторок, 12 листопада 2019, 13:07
 

Верховна Рада призначила новим членом Ради Національного банку Віталія Шапрана замість Тимофія Милованова.

Оскільки Шапран має замінити в Раді НБУ Тимофія Милованова, якого 7 липня 2016-го призначали на п'ять років, то термін його майбутніх повноважень в Раді Нацбанку завершиться через півтора року - 7 липня 2021 року.

Віталій Шапран є членом виконкому "Українського товариства фінансових аналітиків". Закінчив Київський національний економічний університет, має дві фінансово-економічних освіти за спеціальністю "фінанси і банківська справа".

З січня 2007 року - заступник директора, головний фінансовий аналітик рейтингового агентства "Експерт-Рейтинг". З 2013 року радник директора РА.

З жовтня 2010 очолив рейтинговий комітет Української асоціації по захисту інвесторів кредиторів і страхувальників.

У липні 2014 року його переобрали до складу громадської ради при НКЦПФР, де очолив комітет з відкритості фондового ринку.

Також на початку 2015 року увійшов до складу однієї з робочих груп експертній раді Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Нагадаємо:

Верховна Рада звільнила Тимофія Милованова з посади члена Ради Національного банку України у зв'язку з його призначенням у Кабінет міністрів.

Економічна правда

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