Рада проголосовала за изменения в Бюджетный кодекс
Верховная Рада приняла законопроект №2144 с поправками в Бюджетный кодекс, который необходим для принятия закона о государственном бюджете на 2020 год.
Законопроект №2144 во втором чтение поддержали 282 народных депутатов при необходимых 226.
Этот законопроект включает в себя многочисленные правки, среди которых правка №209, которая предусматривает, что в 2020 году акцизный сбор будет оставаться в местных бюджетах.
Также проект закона предполагает создание Долгового Агентства, для более эффективного управления бюджетными средствами и реализации долгосрочных целей по управлению государственным долгом.
Агентство должно стать центральным органом исполнительной власти со специальным статусом и будет подчиняться Министерству финансов.
Экономическая правда
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