Нардепы забрали 8 миллиардов из Дорожного фонда и отдали на места

Верховная Рада поддержала поправку в Бюджетный кодекс, которая предусматривает, что в 2020 году акцизный сбор будет оставаться в местных бюджетах.

Соответствующую правку в законопроект № 2144 поддержали 275 нардепов.

В частности, нардеп от "Слуги народа" Зиновий Андрийович заявил, что в проекте акцизный налог с топлива передают в Дорожный фонд.

"Недопустимо его забирать, предлагается на 2020 год оставить за местными общинами. Это даст им возможность стать на ноги. А с 1 января 2021 года мы будем им наполнять государственный Дорожный фонд", - заявил Андрийович.

При этом профильный комитет был против правки, так как этот налог не относится к доходам общего фонда госбюджета, а в полном объеме зачисляется в специальный фонд как источник поступлений Дорожного фонда.

В комитете отметили, что принятие этой поправки приведет к разбалансировке бюджета на следующий год, поскольку речь идет о 7,7 млрд грн.

Экономическая правда