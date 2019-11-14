Приватбанк обжалует отмену Коломойским долгов на 7,5 миллиарда

Приватбанк подает кассационную жалобу на решение суда, которым признаны недействительными условия кредитных договоров с компаниями Коломойского.

Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка.

Речь идет о кассации на решение Северного апелляционного хозяйственного суда по делу №910/12787/17 по иску ООО "Тех-Трейд-Инвест" к Приватбанку, которым признаны недействительными отдельные условия кредитных договоров с рядом компаний, связанных с бывшими владельцами банка Коломойским и Боголюбовым.

Как отмечается в заявлении пресс-службы банка, еще до национализации Приватбанка в декабря 2016 года банк предоставлял кредиты связанным с бывшими владельцами компаниям под процентную ставку, которая была вдвое ниже рыночной и составляла от 10 до 12% годовых в гривне.

Выдачей таких "индексных кредитов" и были заложены будущие юридические риски по взысканию с заемщиков начисленных процентов, комиссий и штрафных санкций.

"И именно сейчас связанные с бывшими владельцами банка недобросовестные заемщики используют указанные недостатки, заявляя иски к банку о признании недействительными отдельных условий кредитных договоров", - говорится в сообщении.

Приватбанк считает судебное решение безосновательным и необоснованным и обжалует его в Верховном Суде.

Напоминаем:

Суд признал недействительными некоторые положения ряда кредитных договоров, заключенных между Приватбанком и компаниями из группы "Приват" в 2006-2016 годах.

Основаниями для такого судебного решения стало то, что "спорными условиями кредитных договоров фактически определена дополнительная плата, что создало ситуацию двойной оплаты за пользование кредитом".

Совокупный объем упомянутых начислений по процентам за пользование кредитом по соответствующим кредитным договорам достигает почти 7,5 млрд грн, что в разы превышает максимальный размер лимита кредитных договоров и основную сумму долга по кредитам.

По данным госреестра, одним из учредителей ООО "Тех-Трейд-Инвест" является ООО "Скорзонера", конечными бенефициарами которого являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

По данным системы YouControl, ООО "Скорзонера" является основателем туристического комплекса "Буковель".

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Экономическая правда