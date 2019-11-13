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Курс валют на 13 лисопада: межбанк, наличный и "черный" рынки

Среда, 13 ноября 2019, 11:12

13 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,41 - 24,44 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,31 - 24,34 гривни;

Евро - 26,75 - 26,78 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,29 - 24,50 гривни. Евро покупают по 26,64 гривни, продают по 27,04 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 24,52 - 24,45 гривни, евро - 26,90 - 27,04 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 5 копеек, установив его на 13 ноября на уровне 24,46 гривни за доллар.

12 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,49 - 24,51 гривни за доллар.

12 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,41 - 24,44 гривни за доллар.

Экономическая правда

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