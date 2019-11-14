По уровню проникновения Facebook Украина опережает РФ и Беларусь - исследование

По уровню проникновения Facebook Украина отстает от стран Западной Европы, однако значительно опережает Россию и Беларусь.

Об этом свидетельствуют результаты исследования коммуникационного агентства PlusOne, говорится в статье ЭП.

Отмечается, что американская соцсеть в Украине динамично растет.

В частности, в начале 2019 года соцсеть использовали 13 млн украинцев. В 2018 году их количество выросло на 3 млн или на 30%, за 5 лет - на 9,8 млн или на 306,2%.

"Facebook стал одним из важнейших каналов коммуникаций в Украине. Это касается как бизнеса, так и политического сегмента", - утверждают в PlusOne.

"В течение последних 5 лет, благодаря блокированию российских соцсетей, количество украинских пользователей Facebook существенно увеличилось. По состоянию на декабрь 2018 года уже 30,95% украинцев пользуются сетью. Доля Facebook-пользователей продолжает расти: мы все дальше "отрываемся" от России, приближаясь к Германии и Польше", - говорится в исследовании.

Отмечается, что по уровню проникновения Facebook в областных центрах западные области являются безусловными лидерами. Самые низкие показатели на юге и востоке Украины.

"Лидерство Киева обусловлено тем, что к столичным пользователям Facebook относят также и большое количество людей, которые работают в Киеве, но проживают в навколиших населенных пунктах", - заявляют в PlusOne.

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Экономическая правда