Большинство украинцев поддерживают внедрение кассовых аппаратов для ФЛП — опрос

74% украинцев поддерживают новые законы о кассовых аппаратах, которые обязывают даже малые предприятия и ФЛП выдавать фискальные чеки покупателям.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования группы Рейтинг.

Две трети опрошенных поддерживают введение механизма "кэшбека" и создание приложения, которое позволит оплачивать все налоги в смартфоне.

"Половина опрошенных считают, что расширение применения кассовых аппаратов (PPO) - это скорее наведение порядка в сфере уплаты налогов. В то же время 38% считают такой шаг власти скорее является притеснениями малого предпринимательства. Последнее утверждение пользуется значительной поддержкой среди тех, кто уже имеет собственное дело", - говорится в опросе.

Около 40% выступают за ликвидацию налоговой милиции и создание Бюро финансовых расследований, введение одноразового декларирования (по ставке 9-10%), а также введение отдельного налога для IT-предпринимателей.

68% респондентов считают, что своевременная уплата налогов обеспечивает достойную пенсию в будущем, и столько же поддерживают жесткую уголовную ответственность за неуплату налогов.

При этом не менее двух третей убеждены, что размер налогов в Украине очень высок. Последний тезис больше всего поддерживают те, кто имеет собственный бизнес.

47% граждан считают, что основную часть налогов нужно в первую очередь направлять в социальную сферу (медицина, образование, пенсии, субсидии), 39% - на развитие экономики и инфраструктуры.

Более 70% убеждены, что нужно увеличивать размер налогов для олигархов и крупного бизнеса. Такой же процент респондентов выступает за то чтобы уменьшить или оставить на прежнем уровне налоги для малого и среднего бизнеса.

При этом половина респондентов знают сумму налогов, которую уплачивают каждый месяц государству, 30% - не знают.

38% участников исследования отметили, что хотели бы заняться собственным делом, 10% утверждали, что уже имеют бизнес, а половина не желают становиться предпринимателями.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский подписал законы, обязывающие ФЛП использовать кассовые аппараты и дают возможность получить кэшбек с покупки в случае несоответствия чека.

По новому закону ФЛП 2, 3 и 4 группы обязуются использовать регистраторы расчетных операций (иными словами кассовые аппараты - ЕП), в том числе в виде приложений на смартфон или компьютер.



Налоговая служба бесплатно предоставит бизнесу программный РРО, который называется "E-Receipt" (е-Чек - электронный чек). Скачать и протестировать приложение можно с веб-страницы налоговой. Также можно создать собственную программу и внести ее в реестр налоговой.



Программное приложение не освобождает предпринимателя от отчетности. Бизнес обязуется в конце каждого рабочего дня формировать Z-отчет утвержденый Нацбанком. Данный отчет также можно будет создать с помощью программного РРО.



Вместе с новым РРО вводится электронный чек, который можно будет выдавать вместо бумажного. Клиент может получить чек в свой мессенджер, или отсканировать QR-код с устройства продавца-предпринимателя.



Если предприниматель выдал покупателю полностью или частично не фискализированный чек хотя бы на один товар, дороже 850 грн, покупатель может написать жалобу в налоговую и получить "кэшбек" в размере 150% от стоимости товара.

Часть этого штрафа получает сам покупатель, а другую часть - государство.



Если чек не был выдан вообще - предприниматель получает штраф 850 грн за первое нарушение, и не менее 1700 грн за следующее.



Кроме того, с 1 января 2021 повышается с 1,5 млн грн до 2,5 млн грн максимальный порог годового дохода физического лица - предпринимателя на упрощенной системе налогообложения, который может относиться ко II группе плательщиков единого налога.



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Экономическая правда