Гривня продолжает стремительно укрепляться

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 14 копеек, установив его на 14 ноября на уровне 24,32 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,76 (на 13 ноября - 26,94 гривни).

Напоминаем:

13 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,41 - 24,44 гривни за доллар.

13 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,30 - 24,32 гривни за доллар.

Экономическая правда