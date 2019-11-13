В Сбербанке РФ назвали условие для продажи своей украинской "дочки"
В Сбербанке РФ заявили, что возобновят переговоры по продаже украинского дочернего банка только после снятия с него санкций в Украине.
Об этом заявил первый заместитель главы правления Сбербанка Лев Хасис, передает "Интерфакс".
"Сейчас этот актив под такими ограничениями, что вести с кем-то переговоры по продаже невозможно", - сказал он.
После введения Украиной санкций против российских госбанков Сбербанк вел переговоры о соглашении с несколькими партнерами, но ни один из них не был согласован Национальным банком Украины.
Напомним:
10 октября Хозсуд Киева удовлетворил иск Сбербанка России и обязал "Райффайзен Банк Аваль" как депозитарную учреждение снять арест и запреты щдо акций украинской "дочки" Сбербанка.
8 ноября заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова сообщила, что потенциальные инвесторы не обращались в Нацбанк с заявками о намерении купить Сбербанк после снятия ареста с акций.
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