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В Сбербанке РФ назвали условие для продажи своей украинской "дочки"

Среда, 13 ноября 2019, 14:20

В Сбербанке РФ заявили, что возобновят переговоры по продаже украинского дочернего банка только после снятия с него санкций в Украине.

Об этом заявил первый заместитель главы правления Сбербанка Лев Хасис, передает "Интерфакс".

"Сейчас этот актив под такими ограничениями, что вести с кем-то переговоры по продаже невозможно", - сказал он.

После введения Украиной санкций против российских госбанков Сбербанк вел переговоры о соглашении с несколькими партнерами, но ни один из них не был согласован Национальным банком Украины.

Напомним:

10 октября Хозсуд Киева удовлетворил иск Сбербанка России и обязал "Райффайзен Банк Аваль" как депозитарную учреждение снять арест и запреты щдо акций украинской "дочки" Сбербанка.

8 ноября заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова сообщила, что потенциальные инвесторы не обращались в Нацбанк с заявками о намерении купить Сбербанк после снятия ареста с акций.

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Сбербанк

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