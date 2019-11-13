В МХП Косюка отреагировали на обвинения Антимонопольного комитета

В агрохолдинге МХП ( "Мироновский хлебопродукт") Юрия Косюка считают безосновательными и необоснованными все обвинения Антимонопольного комитета о злоупотреблении монопольным положением на рынке.

Об этом говорится в заявлении компании.

В агрохолдинге подчеркивают, что повышение цен на курятину в июле-августе 2017 года произошло по объективным причинам, о чем компания сообщила АМКУ.

"В официально опубликованных на сайте АМКУ годовых отчетах 2017 и 2018 года, Комитет не определяет МХП как компанию, которая имеет монопольное положение на рынке реализации мяса куриного.

МХП никогда своими действиями не ограничивало права других участников рынка свободно выбирать себе партнеров, а также не навязывал другим участникам рынка собственных правил поведения", - заявили в компании.

В МХП отметили, что способствуют и будут способствовать должностным лицам АМКУ в проведении объективного и всестороннего расследования.

Напомним:

Антимонопольный комитет не обнаружил обоснованных причин для повышения цен на курятину производства группы "МХП" в июле-августе 2017 года, поэтому открыл против группы еще одно дело по признакам злоупотребления монопольным положением на рынке.

Экономическая правда