В МВФ прокомментировали будущий визит в Украину
Директор управления МВФ по вопросам Европы Пол Томсен рассказал, что фонд надеется на достижение быстрого результата в переговорах с украинским руководством.
Источник: интервью Томсена для "Голос Америки"
Прямая речь: "Надеюсь, достигнем быстрого результата. Хотя прогресс обнадеживающий, остаются некоторые нерешенные вопросы. Давайте посмотрим."
Детали: Представитель МВФ подчеркнул, что Украина достигла прогресса в вопросе очистки банковского сектора, стабилизации макроэкономики, фискальной и монетарной политики.
Томсен высказал разочарование в вопросе преодоления коррупции в Украине и государственного управления. Он считает, что новое правительство должно лучше работать в этом направлении.
По его словам, важно "сохранить независимость центрального банка, достичь прогресса в финансовом секторе, продолжить бюджетную консолидацию".
Напомним:
Накануне министр финансов Оксана Маркарова сообщила, что миссия Международного валютного фонда начнет работать в Украине в четверг, 14 ноября.
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