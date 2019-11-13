Все разделы
Укр / Рус

В МВФ прокомментировали будущий визит в Украину

Среда, 13 ноября 2019, 10:15

Директор управления МВФ по вопросам Европы Пол Томсен рассказал, что фонд надеется на достижение быстрого результата в переговорах с украинским руководством.

Источник: интервью Томсена для "Голос Америки"

Прямая речь: "Надеюсь, достигнем быстрого результата. Хотя прогресс обнадеживающий, остаются некоторые нерешенные вопросы. Давайте посмотрим."

Детали: Представитель МВФ подчеркнул, что Украина достигла прогресса в вопросе очистки банковского сектора, стабилизации макроэкономики, фискальной и монетарной политики.

Томсен высказал разочарование в вопросе преодоления коррупции в Украине и государственного управления. Он считает, что новое правительство должно лучше работать в этом направлении.

По его словам, важно "сохранить независимость центрального банка, достичь прогресса в финансовом секторе, продолжить бюджетную консолидацию".

Напомним:

Накануне министр финансов Оксана Маркарова сообщила, что миссия Международного валютного фонда начнет работать в Украине в четверг, 14 ноября.

Ольга Гетьманец, УП

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

МВФ

powered by lun.ua
Материалы по теме
Стало известно, когда Миссия МВФ начнет работу в Украине 12 ноября 2019, 16:48
Гончарук назвал манипуляциями информацию о заморзке программы с МВФ 5 ноября 2019, 15:30
Оксана Маркарова: 5-7% роста ВВП — амбициозная цель, но достижимая 5 ноября 2019, 09:15
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!