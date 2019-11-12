Глава таможенной службы об увольнении старых кадров: Это война, и мы к ней готовимся

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов назвал увольнение старых кадров ведомства "войной", поскольку ожидает от них мощного сопротивления.

Об этом он сказал в эфире hromadske.

"Это сложно и это вызов. Это война, и мы к ней готовимся, вот готовим всю нормативную базу, после этого у нас есть целый план военный, я даже не хочу озвучивать в эфире, как мы будем избавляться от этих людей.

Понятно, что большая часть из них пойдет в суд, поэтому мы готовим целые уровни защиты", - сказал Нефедов.

Он добавил, что 500 или чуть больше работников таможни не пойдут со старой структуры в новую, дедлайн этого - до конца года. В течение 2020 года пройдет переаттестация работников таможни.

При этом, руководитель ГМС призвал не считать коррупционерами всех работников таможни.

"Есть здоровая часть, есть большое количество таможенников, которые являются профессиональными и добросовестными, благодаря им периодически ловяться наркотики, или не даются вывозить культурные ценности, составляются протоколы и собственно экспорт и импорт в стране работают", - подчеркнул он.

"Наиболее одиозных видно невооруженным глазом: берешь декларацию и там просто автопарк Женевского салона. Сразу хочется сказать: слушай, даже не хочу разбираться, какая бабушка тебе их подарила, спасибо и желаю тебе всего наилучшего", - сказал Нефьодов.

Напомним:

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов заявил, что зарплата таможенников будет существенно выше после успешного прохождения переаттестации.