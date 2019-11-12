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Речные перевозки должны вырасти втрое - Криклий

Вторник, 12 ноября 2019, 13:28
 

Министерство инфраструктуры планирует увеличить объем речных перевозок в три раза, и отремонтировать в 2020 году 4 шлюза для безопасности судноплавства.

Об этом заявил Министр инфраструктуры Владислав Криклий, во время представления планов ведомства на будущее.

Криклий заявил, что реформа в сфере водного транспорта расширит возможности инфраструктуры Украины.

"Развитие речных перевозок позволит разгрузить дороги и защитить их от разрушения, а также будет способствовать созданию новых рабочих мест за счет увеличения заказов для украинских судостроительных компаний", - отметил министр.

Криклий также заявил, что к 2020 году будет отремонтировано 4 шлюза для обеспечения безопасности судоходства.

Напомним, что в октябре Криклий заявил, что первые перевозки внутренним водным транспортом из Беларуси в Украину могут состояться уже в следующем году.

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Криклий Мининфраструктуры

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