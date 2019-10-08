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МВД заказало самолеты "Антонов" для Нацгвардии и спасателей

Вторник, 8 октября 2019, 18:11

Министр внутренних дел Арсен Аваков подписал меморандум с ГП "Антонов" о закупке 13 самолетов модели Ан-178.

Об этом сообщает пресс-служба МВД

Таким образом МВД станет первым государственным органом, который закупит самолеты для своих подразделений.

"Сейчас мы подписали предварительные договоренности о поставках для системы МВД АН - 178. Это украинский красавец, который впервые будет поставляться в Украину. Девять самолетов будут работать на нужды ГСЧС. Еще четыре будут использоваться Нацгвардией", - заявил Аваков.

Отмечается, что ГСЧС будут использовать самолеты для пожаротушения, а Нацгвардия - для перевозки грузов и личного состава.

Напомним:

В течение 2019 года в рамках бюджетной программы "Создание единой авиационной системы безопасности и защиты" МВС заплатило за поставки французских вертолетов Airbus 630 млн гривен. Еще 1,17 млрд гривен были уплачены в 2018 году.

Также в сентябре стало известно, что у Авакова ведут переговоры с Францией о закупке патрульных катеров для пограничников.

Экономическая правда

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МВД Антонов

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