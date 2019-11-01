УЗ изучает целесообразность строительства новой ж/д линии

Укрзализныця вместе с мировыми финансовыми институтами рассматривает целесообразность строительства железнодорожной пути, которая должна соединить направления Кондрашевская-Новая - Лантратовка и Попасная - Сватово - Купянск.

Об этом заявил глава правления УЗ Евгений Кравцов, передает пресс-служба компании.

"Для этого железнодорожного сообщения необходимо 1,5 млрд грн. Если привлечь не только государственные, но и частные средства, то этот проект должен дать большой экономический эффект для региона", - подчеркнул Кравцов.

"Отсутствие сообщения разъединяет не только людей, но и мешает бизнесу. Для региона крайне важно железнодорожное сообщение с Киевом и другими городами Украины.

Это ускорит передвижение, а значит будет стимулировать развитие торговли, развитие малого и среднего бизнеса, выход его за пределы региона", - добавил президент торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков.

Напомним:

Для подключения к всеукраинской железнодорожной сети отделенной вследствие конфликта на Донбассе железнодорожной ветки на Луганщине, нужно 10 миллиардов гривен.

Экономическая правда