УЗ изучает целесообразность строительства новой ж/д линии
Укрзализныця вместе с мировыми финансовыми институтами рассматривает целесообразность строительства железнодорожной пути, которая должна соединить направления Кондрашевская-Новая - Лантратовка и Попасная - Сватово - Купянск.
Об этом заявил глава правления УЗ Евгений Кравцов, передает пресс-служба компании.
"Для этого железнодорожного сообщения необходимо 1,5 млрд грн. Если привлечь не только государственные, но и частные средства, то этот проект должен дать большой экономический эффект для региона", - подчеркнул Кравцов.
"Отсутствие сообщения разъединяет не только людей, но и мешает бизнесу. Для региона крайне важно железнодорожное сообщение с Киевом и другими городами Украины.
Это ускорит передвижение, а значит будет стимулировать развитие торговли, развитие малого и среднего бизнеса, выход его за пределы региона", - добавил президент торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков.
Напомним:
Для подключения к всеукраинской железнодорожной сети отделенной вследствие конфликта на Донбассе железнодорожной ветки на Луганщине, нужно 10 миллиардов гривен.
Экономическая правда
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