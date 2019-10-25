УЗ: Чтобы соединить Луганскую область с остальной Украиной по железной дороге, нужно 10 миллиардов

Для подключения к всеукраинской железнодорожной сети отделенную вследствие конфликта на Донбассе железнодорожной ветки на Луганщине, нужно 10 миллиардов гривен.

Об этом заявил директор регионального филиала Укрзализныци "Донецкая железная дорога" Сергей Бугаев, передает hromadske.

По его словам, в Укрзализныци есть 6 вариантов объединения изолированной железнодорожной ветки на Луганщине с общеукраинской сетью железных дорог. Ориентировочный срок выполнения проекта - от трех до пяти лет.

"На сегодня есть шесть вариантов строительства пути между Старобельским и Сватовским участком. Расстояние может составлять от 42 до 70 км.

На разработку проекта необходимо от 12 до 24 млн гривен и 6-12 месяцев. Срок выполнения проекта - от 3 до 5 лет. Стоимость объекта может составить около 10 млрд грн", - подчеркнул Бугаев.

Он добавил, что Укрзализныця готова к выполнению этой задачи, но профинансировать его должно государство.

"Этот вопрос должен быть рассмотрен Кабмином и СНБО, поскольку обеспечение углем ТЭС в Счастье - это политическая, стратегическая и социальная ответственность государства.

Если мы идем к деоккупации, то вложения этих денег не является целесообразным. Если мы принимаем решение о строительстве, то мы должны находить деньги", - подчеркнул директор "Донецкой железной дороги".

Также он заявил, что запуск поездов "Интерсити" в Луганскую область пока невозможна.