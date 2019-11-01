Все разделы
Укр / Рус

Все украинские банки перешли на использование IBAN - Нацбанк

Пятница, 1 ноября 2019, 16:17

Все банки Украины полностью перешли на использование международного стандарта номера банковского счета (IBAN).

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Отныне номера счетов клиентов банков в Украине будут содержать 29 символов и будут отвечать требованиям стандарта IBAN, который используется в Европе.

Благодаря сокращению количества реквизитов использование этого международного стандарта делает комфортным оформление расчетных документов", - говорится в сообщении.

Номер банковского счета по стандарту IBAN будет содержать 29 символов:

  • код Украины UA (2 буквы)
  • контрольный разряд (2 цифры)
  • код банка (6 цифр)
  • сам счет - длина номера счета не является фиксированной (до 31 октября 2019 - от 5 до 14 символов, с 1 ноября 2019 - от 5 до 19 символов).

Таким образом, в новом стандарте банковских счетов по номеру счета можно будет определить банк, в котором этот счет открыт.

Напомним:

Переходный период, в течение которого проходило внедрение нового стандарта номера банковского счета, длился с 5 августа по 31 октября.

В то же время старыми реквизитами разрешили пользоваться до 12 января 2020 года.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

банки

powered by lun.ua
Материалы по теме
В Эстонии открыли дело против филиала Swedbank через отмывание денег 29 октября 2019, 12:18
НБУ отозвал лицензию у "Укрсоцбанка" 25 октября 2019, 14:11
"Идея Банк" выставили на продажу 22 октября 2019, 18:45
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!