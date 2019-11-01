Все разделы
Укр / Рус

Гривня укрепляется второй день подряд

Пятница, 1 ноября 2019, 09:00

Национальный банк повысил официальный курс гривни на 18 копеек, установив его на 1 ноября на уровне 24,82 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,68 (на 31 октября - 27,76 гривни).

Напоминаем:

31 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,94 - 24,97 гривни за доллар.

31 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,75 - 24,78 гривни за доллар.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Материалы по теме
Гривня на закрытии межбанка окрепла 31 октября 2019, 17:18
Гривня снова укрепилась 31 октября 2019, 09:00
Курс валют на 30 октября: межбанк, наличный и "черный" рынки 30 октября 2019, 11:06
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!