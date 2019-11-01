Гривня укрепляется второй день подряд
Пятница, 1 ноября 2019, 09:00
Национальный банк повысил официальный курс гривни на 18 копеек, установив его на 1 ноября на уровне 24,82 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,68 (на 31 октября - 27,76 гривни).
Напоминаем:
31 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,94 - 24,97 гривни за доллар.
31 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,75 - 24,78 гривни за доллар.
Экономическая правда
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