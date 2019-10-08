НБУ утвердил наблюдательный совет Приватбанка
ПриватБанк стал первым среди 3 государственных банков, наблюдательный совет которого утвердил Нацбанк.
Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка.
"Недавно Национальный банк одобрил кандидатуры семи новых членов совета, а кандидатуры двух постоянных членов были утверждены ранее", - говорится в сообщении.
В состав наблюдательного совета банка входят глава совета Шэрон Иски, заместитель главы Артем Шевалев, Эран Кляйн, Юлия Мецгер, Сергей Алексеенко, Надир Шейх, Себастьян Шьонайх-Каролат, Роман Сульжик и Ольга Томаш.
Кабмин утвердил наблюдательные советы "Ощадбанка", "Приватбанка" и "Укрэксимбанка" 22 мая 2019 года за исключением членов (по одному в каждом банке) по квоте президента.
Независимыми членами наблюдательного совета "Ощадбанка" были назначены Шевки Аджунер, Байба Апин, Алексей Резников, Алексей Гринченко, Михаэль Вайнштейн, Питер Бриггс, представителями государства - Даниэль Билак (от Кабмина) и Дмитрий Власов (от Верховной Рады).
В июле членом набсовета Ощадбанка по квоте президента стал Юрий Храмов.
В августе Нацбанк по результатам тестирования и собеседования отклонил кандидатуры 5 из 9 членов наблюдательного совета Ощадбанка.
Экс-глава представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер подал иск на Нацбанк - он требует признать противоправным и отменить решение Комитета НБУ по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, которым ему было отказано в согласовании на должность главы наблюдательного совета Ощадбанка.
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Экономическая правда
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