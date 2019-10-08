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НБУ утвердил наблюдательный совет Приватбанка

Вторник, 8 октября 2019, 17:15

ПриватБанк стал первым среди 3 государственных банков, наблюдательный совет которого утвердил Нацбанк.

Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка.

"Недавно Национальный банк одобрил кандидатуры семи новых членов совета, а кандидатуры двух постоянных членов были утверждены ранее", - говорится в сообщении.

В состав наблюдательного совета банка входят глава совета Шэрон Иски, заместитель главы Артем Шевалев, Эран Кляйн, Юлия Мецгер, Сергей Алексеенко, Надир Шейх, Себастьян Шьонайх-Каролат, Роман Сульжик и Ольга Томаш.

Кабмин утвердил наблюдательные советы "Ощадбанка", "Приватбанка" и "Укрэксимбанка" 22 мая 2019 года за исключением членов (по одному в каждом банке) по квоте президента.

Независимыми членами наблюдательного совета "Ощадбанка" были назначены Шевки Аджунер, Байба Апин, Алексей Резников, Алексей Гринченко, Михаэль Вайнштейн, Питер Бриггс, представителями государства - Даниэль Билак (от Кабмина) и Дмитрий Власов (от Верховной Рады).

В июле членом набсовета Ощадбанка по квоте президента стал Юрий Храмов.

В августе Нацбанк по результатам тестирования и собеседования отклонил кандидатуры 5 из 9 членов наблюдательного совета Ощадбанка.

Экс-глава представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер подал иск на Нацбанк - он требует признать противоправным и отменить решение Комитета НБУ по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, которым ему было отказано в согласовании на должность главы наблюдательного совета Ощадбанка.

Читайте подробнее в статье: НБУ и Ощадбанк в клинче. Почему Нацбанк забраковал набсовет банка

Экономическая правда

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Приватбанк НБУ

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