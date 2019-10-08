Мининфраструктуры уволило главу правления Дунайского пароходства

Министерство инфраструктуры прекратило полномочия Дмитрия Чалого на посту главы правления ЧАО "Украинское Дунайское Пароходство", уволив его с работы 8 октября 2019 года.

Об этом говорится в приказе министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Отмечается, что основание для увольнения - пункт 5 части 1 статьи 41 Кодекса законов о труде (прекращение полномочий должностных лиц).

Напомним:

Дмитрий Чалый был назначен на должность 15 марта 2018 года вне конкурса. Бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян в интервью ЭП назвал это назначение "политическим решением".

Чалый в 2016-2017 годах работал заместителем директора морского торгового порта "Черноморск" и Одесского МТП, а перед этим – коммерческим директором "Укрпошты".

В Одесском морском торговом порту и в "Укрпоште" Чалый был заместителем Игоря Ткачука.

Винницкий бизнесмен Ткачук возглавлял "Укрпошту" с декабря 2014 года. Это брат народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Геннадия Ткачука.

По словам нардепа от БПП Сергея Лещенко, Геннадий Ткачук входит в группу, которая ориентируется на премьер-министра Владимира Гройсмана.

Игорь Ткачук был одним из транспортных перевозчиков в Виннице, мэром которой Гройсман был до переезда в Киев в 2014 году на должность вице-премьер-министра.

В 2015-2016 годах Ткачук участвовал в конкурсе на должность главы "Укрпошты". Конкурс он проиграл Игорю Смелянскому.

Однако долгое время не покидал свое кресло, поскольку его деловой партнер и заместитель Дмитрий Чалый – тоже участвовавший в конкурсе, как подставное лицо – подал в суд и заблокировал имплементацию его результатов.

Чалый согласно декларации, поданной им как претендентом на пост главы правления УДП, в 2016 году получил 509,1 тыс грн зарплаты в "Укрпочте" и 1,185 млн грн зарплаты в Одесском МТП.

На начало года у него также были наличные сбережения в размере 1 млн грн, 300 тыс долларов и 100 тыс евро.

До назначения в Черноморский МПТ опыта работы в морехозяйственном комплексе Чалый не имел.

УДП осуществляет свыше 30% транспортных перевозок по Дунаю.

Флот УДП насчитывает почти 400 самоходных и несамоходных речных и 30 морских судов.

Основу дунайских перевозок флота составляет украинское металлургическое сырье, поставляемое для различных потребителей в придунайских странах.

Николай Топалов, ЭП