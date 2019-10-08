ДТЭК Ахметова планирует выпуск облигаций на более 300 миллионов долларов

Энергетическая компания Рината Ахметова DTEK Renewables B.V., в которой сконцентрированы все активы возобновляемой энергетики олигарха, собирается выпустить еврооблигации на более 300 миллионов долларов

Об этом ЭП сообщили два собеседника осведомленные о планах ДТЭК.

В ДТЭК прямо не подтвердили и не опровергли эту информацию.

"Компания рассматривает возможность реализации различных эффективных инструментов инвестирования в проекты зеленой энергетики. Мы будем раскрывать детали по итогам финализации соглашений", - сообщает пресс-служба ДТЭК.

Ранее, экс-нардеп Сергей Лещенко, в своем телеграм-канале сообщал о планах ДТЭК ВИЭ по выпуску еврооблигаций на сумму 350 миллионов долларов.

По его мнению, таким образом Ахметов хочет перестраховаться от снижения "зеленого тарифа", привлечь средства на развитие новых электростанций и подкрепить иностранными инвесторами защиту по делу Роттердам+.

Отметим, в Украине 65% средств, выплаченных государством за альтернативную энергию в 2018 году, пошли десяти бизнес-группам, в первую очередь - электростанциям, которые перешли от братьев Клюевых китайской госкорпорации CNBM, холдингу Рината Ахметова, а также ВЭС шведско-украинского бизнесмена Карла Стурена.

Ранее ЭП писали о главных бенефициарах "зеленого тарифа" в Украине.

Экономическая правда



