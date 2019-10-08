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Официальный курс: гривня снизилась к доллару и евро

Вторник, 8 октября 2019, 09:15
 

Национальный банк понизил официальный курс гривни на 25 копеек, установив его на 8 октября на уровне 24,86 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,33 (на 7 октября - 27,02 гривни).

Напомним:

Национальный банк понизил официальный курс гривни на 27 копеек, установив его на 7 октября на уровне 24,61 гривни за доллар.

7 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,72 - 24,76 гривни за доллар.

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Экономическая правда

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НБУ гривня

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