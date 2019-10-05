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35 украинских производителей будут продавать молоко в Саудовскую Аравию

Суббота, 5 октября 2019, 16:08

Организация пищевых продуктов и лекарственных средств Саудовской Аравии зарегистрировала список украинских предприятий, которые могут осуществлять экспорт молока и молочной продукции в страну.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Отмечается, что в список внесены 35 украинских производителей - Министерство иностранных дел Саудовской Аравии сообщило об этом Посольство Украины в стране.

Напомним:

Украину включили в перечень стран, из которых разрешен экспорт в Японию сырого молока и молочных продуктов (включая масло и сыр).

Экономическая правда

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молоко Саудовская Аравия

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