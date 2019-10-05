35 украинских производителей будут продавать молоко в Саудовскую Аравию
Суббота, 5 октября 2019, 16:08
Организация пищевых продуктов и лекарственных средств Саудовской Аравии зарегистрировала список украинских предприятий, которые могут осуществлять экспорт молока и молочной продукции в страну.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Отмечается, что в список внесены 35 украинских производителей - Министерство иностранных дел Саудовской Аравии сообщило об этом Посольство Украины в стране.
Напомним:
Украину включили в перечень стран, из которых разрешен экспорт в Японию сырого молока и молочных продуктов (включая масло и сыр).
Экономическая правда
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