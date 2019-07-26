Украина получила разрешение на экспорт молочной продукции в Японию

Украину включили в перечень стран, из которых разрешен экспорт в Японию сырого молока и молочных продуктов (включая масло и сыр).

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Также на сайте ведомства обнародованы требования для экспорта молока и/или молочных продуктов в Японию.

Напомним:

Производство молока в Украине за 6 месяцев текущего года сократилось более чем на 3% вслед за уменьшением количества коров.

Экономическая правда