Украина получила разрешение на экспорт молочной продукции в Японию
Пятница, 26 июля 2019, 10:06
Украину включили в перечень стран, из которых разрешен экспорт в Японию сырого молока и молочных продуктов (включая масло и сыр).
Об этом сообщается на сайте Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Также на сайте ведомства обнародованы требования для экспорта молока и/или молочных продуктов в Японию.
Напомним:
Производство молока в Украине за 6 месяцев текущего года сократилось более чем на 3% вслед за уменьшением количества коров.
Экономическая правда
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